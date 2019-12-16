Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 13:37

Брюссель. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Великобритании намерено представить выработанное британским премьером Борисом Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу 20 декабря, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя премьера.

"Мы планируем начать этот процесс до Рождества, и мы выполним его должным законным образом, при консультации со спикером палаты представителей", - заявил он журналистам.

Он пояснил, что представление соглашения может включать в себя и голосование по проекту, однако этот шаг будет зависеть от позиции спикера.

Представитель премьера добавил, что Лондон нацелен на достижение с ЕС соглашения о свободной торговле - без политической составляющей.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

После этого председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал британский парламент как можно быстрее заняться ратификацией соглашения по Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности, в сфере торговли.

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