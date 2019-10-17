Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 22:59

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Соглашение с Турцией о приграничной зоне безопасности касается только части территорий, заявил командующий группировки Сирийские демократические силы (СДС) Мазлум Кобани.

По сообщению арабских СМИ, он пояснил, что речь идет только об участке между городами Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Это сравнительно небольшой участок, на котором в последние дни шли ожесточённые бои между турецкими силами и курдскими формированиями.

Ранее Вашингтон и Анкара объявили о согласовании условий созданий зоны безопасности в сирийских районах, граничащих с Турцией. В заявлениях не упоминалось, что договоренности касаются не всей приграничной зоны.

Группировка СДС состоит в основном из курдов. Она базируется на севере Сирии.

1во тг

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