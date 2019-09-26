Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 22:27

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - США послали России предсказуемый сигнал, ограничившись на министерском заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству ООН и ряда региональных организаций в сфере безопасности, заместителем постпреда при Организации Джонатаном Коэном, сообщил "Интерфаксу" российский диписточник.

25 сентября в неделю высокого уровня "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в Совете Безопасности прошли дебаты на министерском уровне на тему "сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержании мира и безопасности: вклад Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами".

"Они явно могли быть представлены на более высоком уровне. Изначально было известно, что это министерский уровень. У них большая делегация, могли бы кого-то найти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "США таким образом послали сигнал, не самый обидный - предсказуемый".

Россия в сентябре занимает кресло председателя Совета Безопасности, соответственно председателем на заседании был российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который прилетел в Нью-Йорк на неделю высокого уровня.

В дебатах также приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, заместитель исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов, государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, госминистр в Федеральном министерстве иностранных дел ФРГ Нильс Аннен, заместитель премьер-министра Бельгии Александер Де Кро, главы МИД Китая, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Азербайджана, Индии, Пакистана и другие.

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