Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенным Штатам следует задуматься над будущим России, и строить конструктивные отношения с теми, кто придет на смену ее нынешнему руководству, считает бывший посол США в РФ Джон Хантсман.

"Нам нужно меньше зацикливаться на господине Путине и больше думать об институтах и поколениях", - заявляет дипломат в своей статье в Wall Street Journal.

"Вместо того чтобы отторгать себя от России, что является неизбежным следствием всех этих санкций, мы должны развивать конструктивные отношения с теми, кто будет формировать постпутинский период России. США были застигнуты врасплох неожиданным приходом Путина к власти после распада Советского Союза. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось", - подчеркивает Хантсман.

По его словам, Соединенным Штатам "необходим более, а не менее активный диалог с Россией", а "рефлекторный страх прослыть апологетами Путина замораживает наши возможности творчески думать об отношениях с Россией".

Дипломат пишет, что санкции в отношении России должны сохраняться "однако, не все". Он признает, что "россияне согласились с тем, что санкции США, вероятно, останутся в силе в долгосрочной перспективе". В результате, в "некоторых случаях санкции США имеют противоположный эффект, побуждая капитал возвращаться в Россию, поддерживая внутренние отрасли российской экономики и ставя в невыгодное положение американский бизнес, стремящийся закрепиться на стратегическом рынке".

"Наша цель - превратить Россию в более хорошего партнера и более ответственного гражданина мира. Отношения между США и Россией останутся такими же, какими они были всегда, в них будут чередоваться периоды сотрудничества, конкуренции и соперничества. Умная дипломатия до сих пор удерживала нас от войны, но я боюсь, что нынешнее отчуждение ограничивает наши возможности для стратегического взаимодействия в предстоящие годы.

Доверие не приходит легко в этих отношениях и должно быть заслужено в течение времени. Но мы должны с чего-то начать, - подчеркивает бывший посол.

1гк гс

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