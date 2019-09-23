Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 0:27

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - США назвали "обнадеживающим шагом" достижение соглашения между властями Сирии и оппозиции о создании конституционного комитета страны.

"США приветствует заявление генсекретаря ООН Гутерриша о заключении соглашения между правительством Сирии и сирийской переговорной комиссией о формировании конституционного комитета при поддержке ООН в Женеве", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Хотя предстоит еще много работы, это обнадеживающий шаг к достижению политического решения сирийского конфликта", - отмечается в заявлении.

В Госдепартаменте заявили, что "ценят работу генсекретаря ООН, спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена, Турции, России и членов малой группы в достижении этого результата".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозицией.

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