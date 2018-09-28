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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 13:42 28.09.2018 - 13:42

*** РФ и Китай будут самостоятельно защищать свои компании от санкций США

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Создаваемый Евросоюзом специальный механизм расчетов с Ираном (Special Purpose Vehicle (SPV) не предполагает подключения других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, сообщил в пятницу "Интерфаксу" российский дипломатический источник.

"Этот механизм, как мы понимаем, предназначен исключительно для защиты от антииранских санкций США европейских компаний. Предполагается, что Россия и КНР будут принимать защитные меры для своих экономических операторов самостоятельно", - пояснил источник.

О решении разработать специальный механизм, призванный оградить от американских санкций финансовые транзакции компаний, которые захотят продолжить сотрудничество с Тегераном после восстановления 5 ноября Вашингтоном односторонних санкций в отношении энергетического и нефтяного секторов Ирана, объявила в начале этой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам встречи в Нью-Йорке "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция - ИФ) и Ирана на уровне министров иностранных дел.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года в Вене тогда еще "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном.

Однако новый президент США Дональд Трамп назвал СВПД худшей сделкой, когда-либо заключавшейся американской администрацией, и 8 мая объявил о выходе из нее Соединенных Штатов с последующим восстановлением односторонних американских санкций в отношении Ирана.

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