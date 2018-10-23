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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:08 23.10.2018 - 08:08

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что создаваемый механизм торгового сотрудничества Евросоюза и Ирана в условиях санкций США заработает в ноябре.

"Европейский союз также прикладывает усилия для того, чтобы выработать финансово-экономический план торгового сотрудничества с Ираном. Этот механизм будет запущен в ноябре 2018 года", - сказал М.Санаи в интервью, которое публикует во вторник газета "Известия".

Он отметил, что Иран соблюдает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который касается иранской ядерной программы.

"Иран является ответственным членом международного сообщества. И те отчеты, которые выпускает МАГАТЭ, а их более 12, показывают, что Иран привержен своим обязательствам", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по его словам, Иран оставляет за собой право выхода из СВПД.

"Мы заинтересованы в получении экономической выгоды, зафиксированной в этом соглашении. Однако если Иран перестанет получать выгоду из-за выхода одного из участников, мы, естественно, оставляем за собой право тоже выйти из соглашения", - сказал М.Санаи.

Он также подчеркнул, что Россия и Китай играют очень важную роль в процессе реализации СВПД.

"Я хотел бы отметить, что роль РФ заслуживает восхищения. Москва всегда очень решительно и прозрачно выступала за продолжение его реализации", - сказал посол Ирана.

Говоря о санкциях США против Ирана, М.Санаи отметил, что они уже введены. "Все те санкции, которые Вашингтон хотел ввести, он уже ввел. Для ноября ничего не осталось", - заявил дипломат.

По его словам, некоторые европейские компании престали работать в Иране, но при этом "очень многие компании до сих пор активно действуют на иранском рынке и имеют намерение продолжать свою деятельность".

жг

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