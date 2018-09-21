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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 13:05 21.09.2018 - 13:05

Сараево. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции о создании демилитаризованной зоны в Идлибе являются промежуточным шагом, который направлен, прежде всего, на искоренение террористической угрозы.

"Что касается российско-турецкой договоренности по Идлибу, то она направлена, прежде всего, на искоренение террористической угрозы", - сказал С.Лавров в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, "это, безусловно, промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона, но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации Идлиб по позициям сирийских войск и по российской военной базе в Хмеймиме".

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