Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 7:43

Стамбул. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Международная система, сформированная после Второй мировой войны, перестала функционировать, и нуждается в справедливых реформах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Система, созданная по итогам Второй мировой войны, уже не действует. Необходимо реформировать структуру Совбеза ООН. Важным условием обеспечения справедливости в мире является укрепление международных организаций, в которых представлены исламские страны, в том числе Организации исламского сотрудничества", - цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные на саммите исламских стран в Куала-Лумпуре.

Он подчеркнул, что пять постоянных членов СБ ООН не должны решать за 1,7 млрд мусульман в мире.

Также Эрдоган заявил, что в последние годы Турция оказалась под сильнейшим внешним давлением, причем президент упомянул путч в Турции в 2016 году, поддержку террористов в Сирии и стремление создать вдоль турецких границ подконтрольную террористам зону, а также попытки разрушить экономику страны.

"Несмотря на рост давления на Анкару, Турция все более четко заявляла о поддержке Палестины, Аракана (провинция Мьянмы), Ливии, Сомали и Сирии", - отметил Эрдоган.

Накануне сообщалось, что в Малайзии стартовал четырехдневный саммит с участием представителей 20 исламских стран. В частности, присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Ирана Хасан Рухани, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, вице-президент Индонезии Мааруф Амин.

Однако от участия в саммите отказались премьер-министр Пакистана Имран Хан и Саудовская Аравия. По мнению ряда аналитиков, Эр-Рияд решил пропустить этот саммит, опасаясь остаться в дипломатической изоляции из-за таких своих региональных соперников как Иран, Катар и Турция.

1аю ар

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