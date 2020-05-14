Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Получить вакцину от коронавируса COVID-19 за 12-18 месяцев вряд ли реально, заявил в четверг бывший главный специалист по вакцинам в Минздраве США Рик Брайт.

"Много оптимизма связано с графиком в 12-18 месяцев, если все пойдет идеально. Мы никогда не видели, чтобы все шло идеально. (...) Я все еще думаю, что 12-18 месяцев это сжатые сроки, я полагаю, что это (создание вакцины - ИФ) займет больше времени", - цитирует издание The Hill его слова, сказанные на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Я опасаюсь, что если мы будем спешить слишком рьяно и думать над тем, как опустить критически важные шаги, то мы можем не провести полную оценку безопасности вакцины", - предостерег Брайт.

Он отметил, что при сценарии в 12-18 месяцев речь пойдет о препарате, который можно использовать в особо срочных случаях, но который не получит одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Также Брайт предупредил о таком варианте событий, когда "у нас будет ограниченное количество доз (вакцины - ИФ), и мы не нарастим производственные мощности, и у нас не будет плана как честно и беспристрастно распределить препарат". Также он призвал федеральные власти выработать план, предусматривающий, в том числе, честное распределение вакцины, и посетовал, что подобной программы действий пока нет.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины против коронавируса COVID-19 подает большие надежды, она может быть готова до конца этого года.

Он добавил, что в противном случае найдутся другие решения в борьбе с пандемией COVID-19.

Эксперты здравоохранения США в начале этого года высказывали предположения, что вакцина может быть готова в течение 12-18 месяцев.

Также в четверг в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что вакцина против коронавируса может быть готова через год по оптимистичному сценарию, который основан на данных текущих испытаний.

1аю ав

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