Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 17:42

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Недавнее сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Иран, было "неприемлемым", заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Они только вчера объявили, что собираются продолжать исследования и разработки своих систем ядерного оружия. Это недопустимо", - сказал Помпео в эфире радиостанции города Канзас-сити KCMO.

Ранее иранский президент Хасан Рухани объявил о начале реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД с 6 сентября. Он добавил, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили иранские СМИ.

1ви ар

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