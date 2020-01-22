Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 15:53

Давос. 22 января. ИНТЕРФАКС - Вывод американских войск из Афганистана никак не отразится на готовности Кабула заключить соглашение с Вашингтоном, заявил в среду президент Афганистана Ашраф Гани.

"Сокращение (американских войск - ИФ) на данный момент не отразится существенным образом на нашем потенциале и готовности продвигаться вперед", - заявил Гани на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он отметил, что ключевым вопросом в отношениях США является заключение двустороннего соглашения с Вашингтоном по вопросам безопасности, а не "наращивание или сокращение" американского военного присутствия в Афганистане.

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