Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 18:01

Вашингтон. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Вашингтон сохранит возможность "нанести сокрушительный удар" по мятежникам даже в случае вывода из Афганистана трети своих военнослужащих, заявил в понедельник сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

"Если президент Трамп в ближайшие несколько недель решит сократить присутствие наших сил ниже 12 тыс., я бы это поддержал. Располагая 8,6 тыс. американских военнослужащих, которые сгруппированы правильным образом, мы могли бы нанести очень даже смертоносный удар", - сказал он журналистам в Кабуле.

В конце прошлой недели NBC News сообщил, что Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно 4 тыс. американских военнослужащих.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник NBC.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" (запрещено РФ) после теракта в Баграме.

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