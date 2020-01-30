Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 17:01

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Американские военнослужащие, находящиеся на службе в Европе и Азии, защищаются от коронавируса, заявил в четверг на брифинге глава Пентагона Марк Эспер.

"Сегодня я одобрил директиву по этому поводу... о мерах предосторожности, которые им нужно предпринять, о том, как распознать симптомы вируса и так далее", - сказал Эспер.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

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