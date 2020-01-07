Таллин. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщает портал Delfi.
"Солдат начал буянить и нападал как на работников СПА, так и на других посетителей. На место была вызвана полиция", - говорится в сообщении.
Представитель департамента полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что правоохранители получили вызов ночью в субботу, стражам порядка сообщили об агрессивно ведущем себя мужчине.
На данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.
В свою очередь в штабе боевой группы НАТО порталу сообщили, что знают об инциденте с военнослужащим альянса.
"Поскольку происшествие еще расследуется, мы не можем его более подробно комментировать", - отметили в штабе.
бм