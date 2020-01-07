Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 21:12

Таллин. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Солдат из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине, сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, сообщает портал Delfi.

"Солдат начал буянить и нападал как на работников СПА, так и на других посетителей. На место была вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Представитель департамента полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что правоохранители получили вызов ночью в субботу, стражам порядка сообщили об агрессивно ведущем себя мужчине.

На данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.

В свою очередь в штабе боевой группы НАТО порталу сообщили, что знают об инциденте с военнослужащим альянса.

"Поскольку происшествие еще расследуется, мы не можем его более подробно комментировать", - отметили в штабе.

бм

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