Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 8:22

Кабул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Американский солдат погиб в ходе боевых действий в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News в понедельник со ссылкой на командование войск США в этой стране.

Командование войск не разглашает обстоятельства и место гибели солдата, однако телеканал предполагает, что он был убит во время столкновения в провинции Кундуз, на северо-востоке страны.

Отмечается, что с начала антитеррористической операции США в Афганистане в 2001 году погибли порядка 2300 американских военных, еще почти 20 тысяч ранены.

В настоящее время в Афганистане располагается 12 тысяч военнослужащих США, главная задача которых заключается в оказании афганским силам консультаций и содействие в борьбе с терроризмом.

Ош пч

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