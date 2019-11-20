Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ЕС Гордон Сондланд в ходе публичных слушаний в Конгрессе США подтвердил, что расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине должно было быть "услугой" в обмен за встречу президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные вопросы в один простой: "Имела ли место услуга за услугу?" Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме (разговор Трампа и Зеленского по телефону - ИФ) и встречей (лидеров - ИФ) в Белом доме, ответ - да", - сказал он, его выступление транслировал канал CNN.

Он также заявил членам палаты представителей о том, что он вместе с главой Минэнерго США Риком Перри и бывшим спецпредставителем США на Украине Куртом Волкером "работали вместе с господином Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".

"Мы не хотели работать с господином Джулиани. Говоря простым языком, мы действовали в тех условиях, которые у нас были. Мы все понимали, что если бы мы отказались работать с господином Джулиани, мы бы потеряли возможность укрепить отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Поэтому мы исполняли требования президента", -сказал он.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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