Мадрид. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Социальная сеть Instagram блокировала доступ к публикации президента Бразилии Жаира Болсонару, в которой он сообщил о падении уровня смертности в 2020 году в бразильском штате Сеара, который наиболее пострадал от пандемии коронавируса.

По данным бразильской газеты "Эстадао ди Сан-Паулу", это сообщение было помечено как "не соответствующее действительности" (fake news).

В то же время сам Болсонару рассказал, что получил непроверенные данные от депутата от штата Сеара Андре Фернандиса, согласно которым в 2019 году от респираторных осложнений в штате скончались 6377 человек, в то время как в 2020 году - 6296. При этом сообщение сопровождалось вопросом: "Почему в 2019 году не было такого же шума?"

В свою очередь издание со ссылкой на данные Управления записи актов гражданского состояния штата Сеара проинформировало, что если в 2019 году в штате по этой причине скончались 2808 человек, то в 2020 это число увеличилось до 3217.

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