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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 10:40 04.07.2018 - 10:40

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Сооснователь и председатель совета директоров китайского конгломерата HNA Group Co. Ван Цзянь погиб в результате несчастного случая во французском Провансе, где находился в деловой поездке.

Как говорится в сообщении HNA, 57-летний Ван Цзянь получил серьезные травмы в результате падения и скончался 3 июля.

"HNA Group приносит глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ван Цзяня. Все вместе мы оплакиваем потерю исключительно одаренного лидера и примера для подражания, чьи ценности останутся маяком для тех, кому посчастливилось его знать", - говорится в сообщении HNA.

Ван Цзянь, бывший чиновник в сфере гражданской авиации, входил в группу, основавшую авиакомпанию Hainan Provincial Airlines в начале 90-х гг.

Ему принадлежит 15% акций HNA.

HNA - конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность в Европейском союзе и в США.

Конгломерат, который в прошлом вел довольно агрессивную политику в плане покупки зарубежных активов, теперь продает их, пытаясь сократить существенный долг.

Ранее в этом году он объявил о снижении доли в Deutsche Bank AG, а также о продаже долей в компаниях, владеющих отелями Hilton.

Служба финансово-экономической информации

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