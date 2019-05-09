Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 11:40

Берлин. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники посольства РФ в ФРГ и представители организаций соотечественников в день Победы возложили венки и цветы к памятнику Воину-освободителю в Трептов-парке, в ближайшее время сотрудники посольства отправятся с цветами к другому памятнику - в Тиргартене.

Кроме этого, в 12:00 (13:00 мск) в центре Берлина у Бранденбургских ворот начнется шествие акции "Бессмертный полк", организаторы мероприятия подали заявку в полицию на три тысячи человек.

Памятник воину-освободителю в Берлине - один из самых известных монументов в память о погибших советских солдатах во всем мире. Мемориал находится в парке на территории бывшего Восточного Берлина, на территории комплекса - братские могилы, где захоронены останки 7,2 тысяч человек.

В 2004 году 45-тонную скульптуру солдата с девочкой на руках отреставрировали.

Памятник находится в ведении отдела городского развития берлинского сената, на реставрацию всего мемориала было потрачено 5,3 миллиона евро, работы, непосредственно связанные со скульптурой, обошлись в 1,35 миллиона евро.

Второй мемориал - в парке Тиргартен - это тоже братские могилы, там захоронено около 2,5 тысяч солдат.

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