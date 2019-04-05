Иерусалим. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Основной соперник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах Бенни Ганц выразил в пятницу надежду, что решение Вашингтона по Голанам и помощь России с возвращением на родину останков израильского солдата не задумывались как помощь премьеру перед выборами в парламент.

"Можно было бы это предположить. Но, я надеюсь, что это не так", - заявил он в интервью The Jerusalem Post, отвечая на вопрос о том, могли ли решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильскими и возвращение из Сирии при помощи России останков израильского солдата на родину быть задуманы Вашингтоном и Москвой как помощь Б.Нетаньяху перед выборами.

Говоря о возвращении в Израиль спустя 37 лет останков сержанта Захарии Баумеля, погибшего в ходе "первой ливанской войны", он заявил, что не хотел бы связывать это с политикой.

"Кто-то может принять это за политическую манипуляцию, но я от этого абстрагируюсь. Я просто очень счастлив, что он вернулся домой к своим родственникам, и у них появилась возможность его похоронить", - добавил он.

Также Б.Ганц, который ранее возглавлял Генштаб Армии обороны Израиля, подтвердил, что в прошлом Б.Нетаньяху предлагал ему пост министра обороны или посла Израиля в США. Однако, по его словам, он предпочел самостоятельно заняться политикой.

Б.Ганц, вместе с тем, выразил уверенность, что сможет победить на выборах.

"Я выиграю. Я предложил израильтянам свои услуги на ближайшее десятилетие, и я собираюсь сдержать свое обещание: выиграть и быть эффективным", - сказал он газете.

Б.Ганц отметил, что предпочел бы видеть партию "Ликуд", в которой нет Биньямина Нетаньяху, в качестве партнера по коалиции для своего альянса "Кахоль-лаван".

"Более чем вероятно, что против Нетаньяху предъявит обвинения. "Ликуд" вот-вот войдет в свой новый этап. Не думаю, что Нетаньяху так уж сильно помогает "Ликуду". Он распространяет страх. Он как сосна, под которой ничего не растет", - полагает Б.Ганц.

Наиболее опасным противником для "Ликуда" наблюдатели называют политический альянс "Кахоль-лаван" во главе с Б.Ганцом и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Это объединение было специально создано для участия в выборах в Кнессет в 2019 году на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

Если этот альянс победит на выборах, то, согласно договоренностям его лидеров, пост премьера до ноября 2021 будет занимать Б.Ганц, министра иностранных дел - Я.Лапид. Затем пост премьера получит Я.Лапид, а Б.Ганц станет министром обороны.

Действующий премьер-министр страны Б.Нетаньяху и его партия "Ликуд" считаются фаворитами предвыборной гонки. Если "Ликуд" наберет большинство голосов, и Б.Нетаньяху останется на посту четвертый срок подряд, то он может войти в историю как премьер-министр, наиболее долго сохранявший свой пост, превзойдя даже одного из отцов-основателей Израиля Давида Бен-Гуриона.

Выборы в Израиле запланированы на 9 апреля.

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