Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 18:05

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Близкие соратники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по данным США, обсуждали с оппозицией его уход от власти, теперь не выходят на связь, заявил в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Я обнаружил, что многие из этих людей отключили свои мобильные телефоны", - сказал он в интервью агентству ЭФЭ.

Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заверил, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и другие высокопоставленные официальные лица якобы согласны на уход Н.Мадуро от власти.

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