Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 17:51

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фракция "Обновим Европу" выражает сожаление после объявления в четверг об отказе Европарламента (ЕП) в назначении на пост члена Еврокомиссии (ЕК) от Франции Сильви Гуляр, говорится в ее заявлении.

"Обновим Европу" глубоко сожалеет о голосовании против превосходного, квалифицированного и преданного делу европейского комиссара - Сильви Гуляр. Это явная потеря не только для Европейской комиссии, но и для парламента, лишившегося сильного союзника", - говорится в заявлении фракции, которую составляют Альянс либералов и демократов за Европу и центристская Европейская демократическая партия.

Фракция считает оценку кандидатуры Гуляр необъективной.

Со своей стороны, крупнейшая фракция ЕП Европейской народной партии (ЕНП), чье мнение, как считается, в основном и решило судьбу Гуляр, заявила о том, что французский кандидат "не смогла снять ряда вопросов - вопросов доверия и честности".

По мнению "народников", особенно важным был вопрос: "Как вы можете быть негодным министром во Франции, и в то же время достаточно хорошей, чтобы стать еврокомиссаром?"

"Этот двойной стандарт недопустим. Фракция ЕНП очень серьезно относится к достоинству наших институтов, и поэтому мы не можем ее (Гуляр - ИФ) поддержать", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя фракции Эстер де Ланге.

Против Гуляр в комитете ЕП по внутреннему рынку и промышленности проголосовали 82 депутата и только 29 ее поддержали.

Французские СМИ пишут в четверг, что в Елисейском дворце после отвода выдвинутой Францией кандидатуры заявили, что Гуляр стала "объектом политической игры".

В ряде публикаций указывается на то, что ЕНП таким образом мстит президенту Франции Макрону за его решительное противодействие после выборов в ЕП в мае нынешнего года выдвижению в председатели Еврокомиссии главы этой партийной фракции Манфреда Вебера.

Как сообщалось, кандидат от Франции в члены Европейской комиссии по внутреннему рынку и промышленной политике Гуляр после повторного заслушивания в четверг получила отвод евродепутатов.

Француженку заслушали первый раз 1 октября, после чего неудовлетворенные итогом дебатов парламентарии решили задать ей дополнительные вопросы. Повторное слушание, как сочли депутаты, не дало новых ответов, чтобы рассеять сомнения относительно возможности доверить Гуляр полномочия еврокомиссара.

Назначенная в мае 2017 года министром вооруженных сил Франции, Сильви Гуляр уже в июне того же года подала в отставку из-за скандала, в котором ее считали замешанной, в связи с обвинениями в фиктивном найме на работу парламентских помощников, за счет чего, как предполагалось, незаконно финансировали партию Демократическое движение, в которую она тогда входила.

Кроме того, Гуляр подозревают в сомнительном получении вознаграждений, когда она была в статусе евродепутата, от некоего исследовательского учреждения, которое лоббировало в институтах ЕС свои интересы.

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