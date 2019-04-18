Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:02

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Соратники президента США Дональда Трампа активно поддерживали контакты с представителями российских властей, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который в четверг опубликовал Минюст США.

"Контакты (советников Трампа - ИФ) с Россией состояли из деловых связей, предложений (России - ИФ) по содействию в рамках предвыборной кампании, приглашений на встречу лично кандидата Трампа с (президентом РФ - ИФ) Владимиром Путиным, приглашений на встречи представителей избирательной кампании Д.Трампа с представителями российского руководства", - отмечается в распространенном докладе.

Кроме того, со стороны России поступали политические предложения, направленные на улучшение американо-российских отношений, считает Р.Мюллер.

В докладе также отмечается, что многие из контактов соратников Д.Трампа с Россией уже известны.

"По крайней мере, 16 соратников Д.Трампа имели контакты с Россией во время избирательной кампании и переходного периода, согласно публичным заявлениям, судебным документам, а также сообщениям CNN и других (СМИ - ИФ)", - говорится в опубликованном документе.

В частности, речь идет о переговорах с российской компанией по вопросу о строительстве Trump Tower, которые прошли в июне 2016 года.

"Некоторые из помощников Д.Трампа лгали относительно существования этих контактов и были обвинены во лжи", - подчеркивается в докладе.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

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