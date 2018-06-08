Соседи Афганистана должны поддерживать проводимый Кабулом процесс урегулирования - генсек НАТО
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Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу призвал к международной поддержке мирного процесса, проводимого под руководством властей Афганистана.
"В ходе сегодняшней встречи (глав Минобороны стран НАТО - ИФ) обсуждалась важность регионального подхода, и что все страны региона должны поддержать мирный процесс под руководством властей Афганистана", - заявил он, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос о предполагаемой поддержке "Талибана" Ираном и Россией.
Й.Столтенберг отметил, что все страны региона должны поддержать правительство Афганистана и его усилия, направленные на мирный процесс.
"В этом контексте, на мой взгляд, воодушевляет смелое предложение президента (Афганистана Ашрафа - ИФ) Гани пригласить "Талибан" к мирным переговорам безо всяких условий и в то же время также объявление прекращения огня (в одностороннем порядке - ИФ). Поэтому, теперь время "Талибана" показать, хотят ли они мира", - подчеркнул генсек НАТО.
Накануне президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.
В феврале этого года президент Афганистана А.Гани призвал радикальное движение "Талибан" к мирным переговорам для "спасения страны". Предложение афганского лидера предусматривало построение платформы для двусторонних переговоров, заключение соглашения о перемирии, освобождение политических заключенных, а также признание "Талибана" политической группой.
Тем не менее, в дальнейшем в "Талибане" не проявили энтузиазма относительно решения разногласий с властями Афганистана мирным путем и продолжили столкновения с афганскими стражами порядка.
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Интерфакс