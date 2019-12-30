Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 14:47

Нью-Йорк. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Глава Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд в результате развода с Маккензи Безос, но сумел сохранить первое место в списке богатейших людей после того, как акции Amazon взлетели в четверг. Компания сообщила о рекордно высоких продажах в сезон праздников.

Больше всех среди миллиардеров разбогател глава французской компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно. Его состояние выросло на $36,5 млрд. Он поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей и стал одним из трех бизнесменов, чьё состояние составляет не менее $100 млрд.

Состояние 172 богатейших американских миллиардеров увеличилось на $500 млрд. Глава Facebook Марк Цукерберг стал богаче на $27,3 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс - на $22,7 млрд.

Китай стал второй страной после США по числу миллиардеров, вошедших в список. Их количество увеличилось до 54 человек. Больше всего свое состояние увеличил основатель китайского производителя бытовой электроники Midea Group Co. Хэ Сянцзянь (на 79%, до $23,3 млрд).

Состояние богатейших россиян увеличилось на 21%, до $51 млрд, в результате роста стоимости активов после значительного падения годом ранее.

Медиамагнат Руперт Мердок, напротив, потерял в 2019 году $10 млрд после того, как доходы от продажи активов Fox компании Walt Disney Corp. были распределены между его шестью детьми, которые сами стали миллиардерами.

Потери главы брокерской компании Interactive Brokers Group Томаса Петерффи оцениваются в $2,1 млрд. Стоимость акций его компании упала в октябре после того, как её конкурент Charles Schwab Corp., крупнейший онлайн-брокер в США, принял решение отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами. В ноябре Charles Schwab сообщил о покупке конкурирующей TD Ameritrade.

Основатель WeWork Адам Нойманн, который был вынужден покинуть пост CEO компании, также понес потери в этом году. В октябре оценка рыночной стоимости WeWork сократилась до $8 млрд с $47 млрд, зафиксированных в начале года. Однако финансовая помощь от японской SoftBank Group Corp. позволила Нойманну сохранить статус миллиардера.

Список миллиардеров в этом году пополнили производитель слабоалкогольного напитка White Claw Энтони фон Мандл ($3,6 млрд), основатель нидерландской компании в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV Йитце Грун ($1,5 млрд) и восемь членов семьи основателя компании Vitasoy International Holdings Ltd., общее состояние которых оценивается в $1,5 млрд.

Самым молодым миллиардером, построившим бизнес с нуля, стала основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Её компания заключила эксклюзивное партнерство с сетью косметических магазинов Ultra Beauty Inc. Позже Дженнер продала долю в 51% в Kylie Cosmetics косметической компании Coty Inc. за $600 млн.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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