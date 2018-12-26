Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 14:06

Лондон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Как минимум 273 британца были арестованы в 2018 году за нахождение в пьяном виде в аэропортах страны, пишет газета Daily Mail со ссылкой на данные правительства.

При этом отмечается, что истинные масштабы проблемы могут быть гораздо шире, поскольку Хитроу и Гэтвик, два крупнейших аэропорта Великобритании, не предоставили своих данных.

Как пишет Daily Mail, чаще всего пьяных пассажиров задерживают за то, что они ведут себя агрессивно по отношению к персоналу авиакомпаний, когда те не пускают их на борт, или к барменам, которые отказываются продавать им алкоголь.

В связи с эти британские власти рассматривают возможность ограничения работы баров в аэропортах. Сейчас они работают круглосуточно, однако правительство может запретить продавать алкогольные напитки в ночные и утренние часы. Изменение может коснуться аэропортов Англии и Уэльса.

По британским законам, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения в самолете, грозит до двух лет тюрьмы.

Служба финансово-экономической информации

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