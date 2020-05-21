Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 17:01

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько сотен израильских сайтов подверглись хакерской атаке в четверг, сообщают в четверг израильские СМИ.

В частности, хакеры взломали сайт администрации зон отдыха озера Кинерет, муниципальные сайты, сайты религиозных еврейских школ и образовательных программ в Израиле, израильских компаний.

После кибератаки хакеры оставили на взломанных сайтах записи, содержание которых указывают на то, что она приурочена к так называемому "дню Аль-Кудса", что с арабского означает "день Иерусалима", который отмечается перед завершением Рамадана. В ряде мусульманских стран отмечают этот день как день борьбы с сионизмом и проводят антиизраильские митинги.

В частности, на взломанных сайтах появились надписи на иврите и английском языке: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно".

Эксперты полагают, что за атакой может стоять палестинская радикальная исламистская группировка ХАМАС.

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