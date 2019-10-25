Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 10:11

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Толпы любителей скалолазания собрались в пятницу около скалы Улуру в Австралии, чтобы успеть на нее подняться до вступления в силу запрета, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

С субботы подъем на огромный монолит, так же известный как Эрс-Рок, будет официально закрыт.

"Я пришла сюда просто посмотреть на Улуру, но, осознав, что это последняя возможность забраться на него, я не смогла стоять в стороне", - делится своими эмоциями одна из туристок.

Улуру считается священным местом для коренных жителей местности. Именно им с 26 октября 1985 года официально принадлежит монолит. Аборигены, в свою очередь, отдали скалу и близлежащую территорию в аренду правительству сроком на 99 лет. За использование местности в качестве национального парка местные жители получают ежегодную плату размером 75 тысяч долларов, а также 20% от стоимости каждого входного билета. Именно поэтому заинтересованные в развитии туризма аборигены на начальных этапах не препятствовали посещению Улуру.

Однако, когда поток туристов заметно увеличился, местные жители стали опасаться за сохранность старинных наскальных рисунков и выступили с просьбой о запрете на подъем.

Кроме того, подъем на скалу считается опасным из-за сильного ветра и жары, которая летом достигает в Австралии 45 градусов. Около 40 человек погибли, пытаясь покорить скалу.

Монолитная скала Улуру считается одной из главных природных достопримечательностей Австралии. Ее высота 348 метров, а ширина - более 3 километров. Гора сформировалась более 680 млн лет назад.

За последний год национальный парк Улуру-Ката Тхута посетили около 400 тыс. человек со всего мира.

1ка ар

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