Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 17:32

Брюссель. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Греческие власти и сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник эвакуировали первую группу из более 600 мигрантов из Афганистана с греческого острова Лесбос, сообщили в понедельник греческие СМИ.

Известно, что группа мигрантов из лагеря "Мориа" доставлена на судно, которое направилось в греческий порт Салоники под контролем сотрудников Управления керховного комиссара ООН по делам беженцев.

По решению правительства Греции, принятом на чрезвычайном заседании в субботу, еще одна группа из 700 мигрантов будет перевезена позднее в понедельник.

Греция также усилит пограничное патрулирование.

Ранее сообщалось, что, на прошлой неделе по меньшей мере 500 нелегалов прибыли за один день из Турции на греческий остров Лесбос.

В настоящий момент лагерь "Мориа" переполнен, в нем находятся более 10 тыс. иммигрантов.

Издания отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.

Соглашение было заключено с целью сдерживания наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

1ви ар

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