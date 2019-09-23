Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Отдых сотен тысяч туристов оказался под угрозой из-за банкротства крупнейшей британской туристической компании Thomas Cook, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, около 50 тыс. клиентов туроператора "застряли" в Греции, почти 30 тыс. туристов находятся на Канарских островах. В Турции насчитывается около 21 тыс. клиентов, еще примерно 15 тыс. - на Кипре. На курортах в других странах, в частности, на Кубе и в Мексике также находятся тысячи человек, которые отправились в поездку с туроператором Thomas Cook.

Туристы столкнулись с различными проблемами, в частности, с отменой авиарейсов. Владельцы отелей опасаются, что не получат оплаты за пребывание туристов туроператора.

Британское правительство уже объявило, что в создавшейся ситуации окажет помощь в возвращении 150 тыс. британцев. Однако власти предупредили, что возвращение на родину может занять продолжительное время. По сообщению британских СМИ, в понедельник в аэропорту Гатвик уже приземлился оплаченный британскими властями спецборт, который привез из Хорватии группу туристов обанкротившегося туроператора.

По оценкам, туры раннего бронирования еще около 1 млн туристов Thomas Cook также оказались недействительными. В частности, многие британцы забронировали горнолыжные туры на декабрьские рождественские праздники. Ожидается, что многие из них смогут получить компенсацию в рамках туристической страховки.

В аэропортах по всему миру отменены в понедельник авиарейсы Thomas Cook. В частности, в британских аэропортах - Хитроу и Гатвик - отменены тысячи рейсов.

Между тем, власти Турции, например, стараются оказать поддержку "застрявшим" туристам. Министерство туризма страны предупредило владельцев отелей о том, что они столкнутся с последствиями, если будут отказывать в проживании клиентам обанкротившегося туроператора. В ведомстве даже пригрозили турецким отелям судебными разбирательствами в случае, если те не пойдут навстречу клиентам Thomas Cook.

Британская туристическая компания Thomas Cook ведет свою историю с 1841 года и считается старейшей в мире в этом сегменте. В понедельник она объявила, что "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов по всему миру.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало за несколькими месяцами переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Входящий в Thomas Cook российский "Интурист" заявил "Интерфаксу" о том, что банкротство не скажется на его работе, обслуживание клиентов продолжается в плановом порядке, никаких рейсов компания не отменяет.

"Интурист" принадлежит Thomas Cook с 2011 года, а в марте 2019 года британский туроператор сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса". Однако сделка пока не закрыта. Банкротство Thomas Cook не сказалось на работе "Библио-Глобуса", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе российской турфирмы.

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