Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 2:07

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили новые руководящие принципы, направленные на то, чтобы быстрее вернуть к работе сотрудников, контактировавших с зараженными COVID-19, из критически важных областей.

"Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать, это сохранить работу наших критически важных сотрудников", - сказал директор CDC Роберт Редфилд, представляя новые руководящие принципы во время брифинга в Белом доме.

Новые руководящие принципы позволят сотрудникам, подвергшимся воздействию вируса, вернуться к работе, пока они не проявляют симптомов заболевания. При этом они должны будут измерять температуру перед выходом на работу, постоянно носить маски для лица и максимально дистанцироваться от других людей.

Руководящие принципы также призывают работодателей принять меры, такие, как немедленная отправка работников домой, если они заболеют, и попытаться увеличить воздухообмен на рабочем месте.

В соответствии со старым руководством рабочим было приказано оставаться дома в течение 14 дней, если они подвергались воздействию кого-то, у кого был положительный результат теста на коронавирус.

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