Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 14:28

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Работники консульства Австралии в Великобритании постараются как можно скорее посетить арестованного и находящегося в заключении основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила в четверг глава МИД Австралии Мэрис Пэйн.

"Сотрудники консульства постараются посетить Дж.Ассанжа в месте его содержания под стражей", - отметила она.

"Я уверена, что, как глава МИД Британии Джереми Хант заверял в июле 2018 года, Дж.Ассанжу обеспечат надлежащую процедуру судебного разбирательства на территории Соединенного Королевства", - также написала М.Пэйн в Facebook.

Она подчеркнула, что Дж.Ассанж как уроженец Австралии продолжит получать обычную консульскую поддержку от правительства Австралии.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

Дж.Ассанж - австралийский и эквадорский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

1бф аю

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