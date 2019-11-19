Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 15:12

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и ведущий эксперт по Украине совета национальной безопасности Александр Виндман прибыли в Конгресс США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента, сообщает CNN.

Виндман и Уильямс входят в круг сотрудников Белого дома, слышавших разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор и стал причиной старта процедуры импичмента в конгрессе США.

На закрытых слушаниях, состоявшихся ранее этой осенью, Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании на Украине в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена звучали как требование.

Со своей стороны Уильямс в ходе закрытых слушаний в Конгрессе заявила, что сочла телефонный разговор Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским 25 июля "неуместным".

В минувшую среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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