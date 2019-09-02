Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 21:41

Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Береговой охраны США направлены на Багамские Острова для проведения спасательных операций в связи с ударом урагана "Дориан", сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителей службы.

Ожидается, что передовые отряды Береговой службы прибудут на крупнейший остров архипелага - Андрос. В операции будут задействованы вертолеты.

В настоящее время ураган движется со скоростью 1,5 км/ч в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.

Всего по всем США отменили более тысячи авиарейсов такие авиакомпании, как American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines и United Airlines

Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина была объявлена массовая эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов.

1ви аю

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