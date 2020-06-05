Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В связи с задействованием американских военных для подавления протестов в США сотрудники Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) выразили обеспокоенность тем, что они могут быть вынуждены оказать помощь властям в ведении слежки за гражданами, участвующими в демонстрациях, сообщил портал Yahoo News, ссылаясь на свои источники.

По их данным, в ходе встречи с директором военной разведки США генерал-полковником Робертом Эшли на этой неделе сотрудники задали ему вопрос, могут ли они быть направлены в какую-то специальную группу или подразделения для работы по сбору разведывательных данных внутри страны по участникам протестного движения.

"Нам сказали, что РУМО создает целевую группу по "беспорядкам" в нашей стране. Это правда? Это законно? Какие варианты действий будут для сотрудников, которые морально против таких мер?" - был задан один из вопросов, сообщили источники издания.

Эшли, согласно источнику, ответил: "Наша основная миссия - внешняя разведка... Перед нами не ставятся внутренние задачи, мы прилагаем все усилия, чтобы знать, что происходит в мире".

Однако ответ не успокоил некоторых сотрудников военной разведки, поскольку Эшли ничего не сказал о том, могут ли кого-либо из них и ресурсы агентства направить для поддержки внутренних спецслужб и действительно ли создается рабочая группа. "Это очень страшно", - сказал один из источников.

"Почти весь личный состав против этого (слежки - ИФ), потому что это не их миссия", - сказал изданию другой источник.

Официальный представитель РУМО Джеймс Кудла сказал в письменном ответе изданию, что агентство не принимает участия во внутренних делах. "Миссия Разведывательного управления министерства обороны состоит в том, чтобы собирать разведданные об иностранных вооруженных силах для предотвращения и победы в войнах, - отметил он. - Любые заявления о том, что РУМО взяло на себя внутреннюю миссию, являются ложными".

"Агентство не создавало никакой рабочей группы, связанной с внутренней ситуацией", - добавил он. Вместе с тем, Кудла сообщил, что РУМО создало "внутреннюю координационную группу для реагирования на возросшие запросы соответствующих ведомств о предоставлении информации".

Как сообщалось, в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые выступления. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

По приказу президента США Дональда Трампа в Вашингтон были направлены регулярные войска общей численностью 1600 военнослужащих.

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