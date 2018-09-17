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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 21:37 17.09.2018 - 21:37

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдеп США недавно столкнулся с проблемой, связанной со взломом системы электронной почты части сотрудников американского внешнеполитического ведомства, сообщает в понедельник издание "Политико".

Согласно данным газеты, 7 сентября сотрудники госдепа получили оповещение о том, что произошел взлом, однако он затронул "менее 1% почтовых ящиков персонала".

"Мы установили, что личные данные определенных сотрудников, возможно, подверглись (хакерской атаке - ИФ). Мы уведомили этих сотрудников", - приводит издание выдержки из этого оповещения, имеющегося в распоряжении издания.

Газета отмечает, что информацию о взломе подтвердили двое американских официальных лиц, которые предпочли остаться неназванными. По их словам, этот инцидент не затронул никакую секретную информацию.

"Политико" пишет, что после взлома госдеп США поручил провести проверку и изучить причины произошедшего. Однако данных о том, удалось ли ведомству установить, кто стоял за взломом, нет.

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