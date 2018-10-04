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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:48 04.10.2018 - 16:48

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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в попытке атаковать американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Участники брифинга отметили, что, в частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

Часть полученной информации они публиковали от лица хакерской группировки Fancy Bear.

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