Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

(Дополнено последним абзацем)

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в попытке атаковать американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Участники брифинга отметили, что, в частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

Часть полученной информации они публиковали от лица хакерской группировки Fancy Bear.

1бф во др

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс