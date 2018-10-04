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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:26 04.10.2018 - 17:26

(расширенная версия сообщения от 17:48 добавлены подробности о действиях хакеров)

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Минюст США в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в попытке атаковать американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Участники брифинга отметили, что, в частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

Часть полученной информации они публиковали от лица хакерской группировки Fancy Bear.

Минюст США утверждает, что после выхода первой части так называемого "доклада Макларена" в 2016 году, в котором говорится о якобы обходе Россией антидопинговой системы, обвиняемые готовились провести хакерскую атаку на системы WADA, USADA и Спортивного арбитражного суда.

Так, по данным Минюста обвиняемые Алексей Моренец и Евгений Серебряков отправились в Рио-де-Жанейро, где в августе 2016 года проводились Олимпийские игры. Там, отмечает Минюст США, при удаленной помощи Ивана Ермакова, они провели хакерсике атаки, целью которых были должностные лица, связанные с антидопинговыми агентствами. В результате заговорщикам удалось получить данные одного из должностных лиц и гарантировать себе доступ к аккаунту в принадлежащей WADA базе данных ADAMS, утверждает американское министерство.

Кроме того, в Рио-де-Жанейро российским разведчикам удалось украсть доступ к аккаунту электронной почты сотрудника USADA, который пользовался Wi-Fi в отеле, где он жил. В аккаунте, пишет Минюст, содержались данные об анализах спортсменов, а также о прописанных им медикаментах.

Затем, в середине сентября, по данным Минюста США, А.Моренец и Е.Серебряков отправились в швейцарский город Лозанна, где в то время проходила антидопинговая конференция. По утверждению американского министерства, в Лозанне обвиняемые взломали Wi-Fi отеля, в котором проходила конференция. В результате, обвиняемые получили доступ к ноутбуку и к личным данным высокопоставленного сотрудника Канадского центра по спортивной этике (CCES), сообщает Минюст США.

В декабре 2016 и январе 2017 года, утверждает Минюст США, обвиняемые смогли украсть данные с компьютеров высокопоставленных сотрудников Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и FIFA.

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