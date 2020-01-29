Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 19:00

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудники посольства Израиля в России будут сопровождать израильтянку Нааму Иссахар в четверг к самолету премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета "Едиот Ахронот".

"Сотрудники израильского посольства в Москве будут сопровождать Иссахар в четверг в аэропорт, где она, как ожидается, сядет на борт самолета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, будучи с официальным визитом в России, должен встретиться с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным,.. Наама полетит с ним и со своей матерью домой в Израиль", - пишет газета.

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