Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 19:02

Иерусалим. 29 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудники посольства Израиля в России будут сопровождать израильтянку Нааму Иссахар в четверг к самолету премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета "Едиот Ахронот".

"Сотрудники израильского посольства в Москве будут сопровождать Иссахар в четверг в аэропорт, где она, как ожидается, сядет на борт самолета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, будучи с официальным визитом в России, должен встретиться с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным,.. Наама полетит с ним и со своей матерью домой в Израиль", - пишет газета.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху поблагодарил российского президента Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар. Нетаньяху отметил, что ожидает встречи с президентом России в четверг, чтобы обсудить предложенный США план по ближневосточному урегулированию и развитие событий в ближневосточном регионе.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац также приветствовал решение помиловать Нааму Иссахар.

Он поблагодарил Нетаньяху "за его решительные усилия по возвращению Наамы, используя его тесные связи с российским президентом Путиными и хорошие двусторонние отношения".

Кроме того, Кац похвалил израильскую дипмиссию в РФ за ее работу для освобождения Наамы Иссахар.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

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