Сотрудники посольства Ирана в Анкаре эвакуированы из-за сообщения о бомбе
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Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах".
В настоящее время улица, на которой располагается посольство, перекрыта. Взрывное устройство пока не обнаружено.
Более подробной информации пока не приводится.
1тэ ар
Интерфакс