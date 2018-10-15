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Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах".

В настоящее время улица, на которой располагается посольство, перекрыта. Взрывное устройство пока не обнаружено.

Более подробной информации пока не приводится.

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Интерфакс