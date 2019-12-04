Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:56

Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД ФРГ высылает сотрудников посольства РФ из-за того, что власти России мало содействовали в расследовании громкого убийства гражданина Грузии, несмотря на многократные запросы, сообщила в среду представитель МИД ФРГ.

"Таким шагом правительство реагирует на то, что российские ведомства, несмотря на многократные и настоятельные призывы высокопоставленных лиц, недостаточно содействовали в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД слова представителя ведомства.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили, теперь генпрокуратура и МИД ФРГ называют имя Торнике К.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

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