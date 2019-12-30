Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 20:02

*** Москва ожидает реакции правозащитников на открытое письмо посла Антонова

Вашингтон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Отбывающий наказание в американской тюрьме россиянин Константин Ярошенко по-прежнему не получает надлежащую медицинскую помощь, несмотря на обострившиеся хронические заболевания, заявили в посольстве РФ в США.

"Сотрудники посольства посетили Ярошенко, находящегося в тюрьме штата Коннектикут. Несмотря на обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи и всю несправедливость, с которой пришлось столкнуться здесь рос(сийскому) гражданину, он старается держаться стойко", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Фейсбуке.

Накануне Нового года российские дипломаты передали Ярошенко "наилучшие пожелания от всех неравнодушных к его судьбе соотечественников". "Заверили Константина, что будем и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на Родину", - подчеркнули в посольстве.

В российской дипмиссии по-прежнему ожидают реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России Анатолия Антонова, отмечается в сообщении.

Ранее в конце ноября Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой оказать помощь Ярошенко.

"Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией по защите и охране прав человека. Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам", - говорилось в письме Антонова.

Посол подчеркивал, что Ярошенко страдает от "многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья, вызванные злоупотреблениями, одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи".

Письмо посла РФ в США адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.

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