Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:27

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник Госдепартамента США, как ожидается, расскажет Конгрессу США об опасениях экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в связи с роллью адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани на политику по Украине, сообщает Associated Press.

Ожидается, что сотрудник Госдепартамента США Кристофер Андерсон и его коллега Кэтрин Крофт в среду выступят с показаниями перед палатой представителей Конгресса США, которые занимаются процедурой импичмента в отношении Трампа.

По данным агентства, Андерсон расскажет конгрессменам о встрече с Болтоном, которая состоялась в июне этого года.

"Однако, он предупреждал о том, что мнение господина Джулиани было одним из ключевых при решении вопросов с президентом (Трампом - ИФ) по Украине, что могло стать препятствием к более активной работе Белого дома на украинском направлении", - говорится в копии текста Андерсона, который имеется в распоряжении агентства.

Другой сотрудник Госдепа США Крофт, как ожидается, расскажет, что пока она работала в Совете национальной безопасности США, ей несколько раз звонил американский лоббист Роберт Ливингстон и говорил, что экс-посла США Мэри Йованович на Украине нужно было уволить. Йованович уже давала показания конгрессменам ранее в октябре.

Ранее газета The New York Times писала, что Болтон в свое время советовал его экс-советнице Фионе Хилл предупредить юристов Белого дома о делах его адвоката Рудольфа Джулиани на Украине.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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