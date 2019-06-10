Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 18:24

Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель властей Косово и Метохия в США Влера Читаку в понедельник заявила, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков противодействовал косовской полиции при проведении операции и хотел помочь сербам в сооружении баррикад.

"Полиция Косово задержала семь человек, которые активно противодействовали полиции и выстраивали баррикады. Среди них был сотрудник ООН, дипломат, гражданин России Михаил Краснощеков", - сказала Читаку, выступая на заседании СБ ООН.

"Краснощеков воспользовался служебным автомобилем ООН, чтобы помешать полиции Косово выполнить их миссию", - добавила она.

По ее словам, полиция "обнаружила доказательства, что Краснощеков использовал автомобиль ООН для того, что привезти на место происшествия цепную пилу".

"Пила была нужна, чтобы повалить деревья, кинуть их поперек трассы и преградить путь полиции Косово в общину Зубин Поток", - отметила Читаку.

При этом она заверила, что сотрудники правоохранительных органов Косово всегда действуют профессионально.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. В настоящее время россиянин находится в больнице в Белграде.

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