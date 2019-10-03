Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 14:26

*** Нападавший мертв

(обновленная версия, меняется заголовок, приводятся данные о погибших)

Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Неизвестный мужчина совершил нападение на полицейских на территорию префектуры полиции Парижа, сообщают французские СМИ.

Вооруженный ножом мужчина нанес ранения по меньшей мере двум сотрудницам полиции. Одна из них скончалась.

По некоторым данным, еще один полицейский открыл огонь по нападавшему и застрелил его. Отмечается, что совершивший атаку мужчина - сотрудник столичной префектуры.

Нападение произошло в здании префектуры на острове Сите в центре Парижа. Станцию метро под названием "Сите" временно закрыли из соображений безопасности.

На место происшествия прибыли десятки полицейских машин.

На место происшествия в ближайшее время должен прибыть глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Парижская префектура полиции отвечает за координацию действия стражей порядке не только в самом городе, но и во всем столичном регионе Иль-де-Франс.

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