Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Эндрю Пик - директор подразделения по отношениям с Европой и Россией Совета национальной безопасности (СНБ) США - временно отстранен от должности на время начатого в отношении него расследования, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Расследование "связано с вопросами безопасности", говорится в сообщении, другие подробности не приводятся.
Пик, как ожидалось, должен был на следующей неделе сопровождать президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.
Пик отказался от комментариев, в СНБ в ответ на вопросы журналистов отметили, что "не обсуждают кадровые вопросы", пишет Axios.
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