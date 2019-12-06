Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 18:33

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Британский дипломат Александра Холл Холл, занимающаяся в посольстве Великобритании в США вопросами Brexit, уходит в отставку из-за политики, проводимой Лондоном, сообщает в пятницу телеканал CNN.

В письме об отставке, направленном заместителю посла Майклу Тэтхему, Холл Холл заявляет, что ее уход вызван не самим Brexit, а чувством безысходности из-за проводимой британскими властями политики.

"Меня все больше тревожит то, каким образом наши политические лидеры пытаются реализовать Brexit и с неохотой говорят честно, даже с собственными подданными, о сложностях и компромиссах, которые влечет за собой Brexit", - говорится в письме Холл Холл, попавшем в распоряжение CNN.

Brexit, запланированный на 31 января, стал причиной значительных разногласий среди британских политиков. Некоторые из них уходили со своих постов, не желая мириться с проводимой правительством политикой по Brexit. Например, многие британские министры и их заместители уходили в отставку, когда премьер-министром стал Борис Джонсон, сторонник жесткого Brexit.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!