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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 19:45 13.06.2018 - 19:45

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный сотрудник госдепартамента США проводит негласный сбор данных об американских дипломатах и сотрудниках международных организаций, чтобы определить степень их лояльности президенту Дональду Трампу, сообщает онлайн-версия журнала "Форин полиси" со ссылкой на собственные источники.

Мари Сталл, назначенная в апреле 2018 года на должность старшего советника бюро госдепартамента по делам международных организаций, по данным издания, искала на страницах сотрудников госдепа в социальных сетях "признаки идеологических отклонений".

Кроме того, утверждает издание, она выясняла, подписывал тот или иной сотрудник документы в рамках политической стратегии бывшего президента США Барака Обамы. Источники издания утверждают, что она опрашивала коллег американских сотрудников международных организаций, в частности ООН и ВОЗ, задавая вопрос о том, когда эти сотрудники были наняты и кем.

"Она активно составляет списки и собирает данные", - рассказал один из источников.

Журнал отмечает, что, вероятно, М.Сталл получает поддержку со стороны своего начальника, главы бюро, в котором она работает. В то же время остается неясным, поддерживает ли деятельность М.Сталл непосредственно госсекретарь США Майк Помпео и ключевые сотрудники Белого дома, пишет издание.

"Форин полиси" отмечает, что действия М.Сталл уже привели к тому, что три сотрудника намерены уйти из бюро, в котором она работает.

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